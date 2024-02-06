استطلاع: تضاعف أعداد الكنديين الرافضين لتقديم المساعدات لأوكرانيا

أظهر استطلاع للرأي أجراه معهد "أنغوس ريد" أن ربع المواطنين الكنديين يعتقدون أن البلاد تقدم مساعدات أكثر من اللازم لأوكرانيا، وقد تضاعف هذا الرقم تقريبا مقارنة بمايو 2022.

ووفقا لنتائج الاستطلاع "يعتقد ربع الكنديين (25%) أن بلادهم تفعل الكثير لمساعدة أوكرانيا... مقارنة بـ 13% الذين قالوا الشيء نفسه في مايو 2022".

وخلال الفترة الزمنية نفسها، انخفض عدد الذين يعتقدون أن كندا لا تفعل ما يكفي انخفض إلى النصف (من 38% إلى 19%)".

بالإضافة إلى ذلك، انخفض عدد المواطنين الكنديين الذين يتابعون عن كثب أخبار الصراع في أوكرانيا من 66% إلى 45% خلال نفس الفترة الزمنية.

وأشار معهد "أنغوس ريد" إلى أن هذا يثير تساؤلات حول كيفية تطور الصراع في المستقبل وما هو الدور الذي يجب أن تلعبه كندا فيه.

المصدر: نوفوستي