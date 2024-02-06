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المفوضية الأوروبية تسحب مشروع قانون يحدّ استخدام المبيدات الحشرية على خلفية احتجاجات المزارعين

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المفوضية الأوروبية تسحب مشروع قانون يحدّ استخدام المبيدات الحشرية على خلفية احتجاجات المزارعين
Globallookpress
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أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين سحب مشروع قانون يحد استخدام المبيدات الحشرية على خلفية تصاعد احتجاجات المزارعين في دول الاتحاد.

وقالت فون دير لاين متحدثة إلى النواب في الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي في ستراسبورغ: "تم رفض مشروع القانون من قبل البرلمان الأوروبي، لذلك أقترح على مجلس المفوضين الأوروبيين سحب هذا الاقتراح".

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وفقا لها، هذه المسألة تتطلب نهجا مختلفا، وستقوم المفوضية الأوروبية بإعداد مقترح جديد.

وفي يونيو 2022، قدمت المفوضية الأوروبية مشروع قرار قانون لتنظيم استخدام مبيدات "SUR"، مما ينص على تخفيض استخدام مبيدات الآفات بنسبة 50% بحلول عام 2030.

 

المصدر: نوفوستي

 

 

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