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مراسلنا: قتلى وجرحى جراء إطلاق نار في إسطنبول (فيديو)

أخبار العالم

مراسلنا: قتلى وجرحى جراء إطلاق نار في إسطنبول (فيديو)
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أفاد مراسلنا بسماع دوي إطلاق نار اليوم الثلاثاء أمام مجمع المحاكم الرئيس في مدينة إسطنبول بتركيا.

يتبع..

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