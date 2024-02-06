مراسلنا: قتلى وجرحى جراء إطلاق نار في إسطنبول (فيديو)
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أفاد مراسلنا بسماع دوي إطلاق نار اليوم الثلاثاء أمام مجمع المحاكم الرئيس في مدينة إسطنبول بتركيا.
Çağlayan Adliyesi'nde silahlı saldırıhttps://t.co/nlG3octvUlpic.twitter.com/1IlfYU2IHY— Sözcü (@gazetesozcu) February 6, 2024
🔴#SONDAKİKA | Çağlayan Adliyesi C Kapısı önünde silah sesleri duyuldu.— ibrahim Haskoloğlu (@haskologlu) February 6, 2024
Bölgeye çok sayıda polis intikal etti. Bölgeden gelen ilk görüntüler:
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يتبع..