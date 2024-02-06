الثلوج تعيق سفر الصينين خلال احتفالات السنة القمرية

علقت آلاف السيارات على الطرق السريعة وسط الصين بسبب الثلوج التي عطّلت السفر عبر البلاد في ذروة احتفالات السنة القمرية الجديدة.

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وأظهرت صور التقطت من الجو اختناقات مرورية طويلة في مقاطعة هوبي مساء الاثنين وصرح مسؤول إقليمي لإذاعة "سي سي تي في" الحكومية أن نحو 4000 مركبة عالقة بسبب الظروف الجليدية.

وأغلق مطار ووهان عاصمة مقاطعة هوبي، مدارجه مؤقتا عدة مرات بسبب الأحوال الجوية كما ألغيت بعض الرحلات الجوية والسكك الحديدية ما أدى إلى تقطع السبل بالمسافرين وتعطلهم لساعات.

AP

ويتوقع أن يستمر تساقط الثلوج الكثيفة وهو أمر غير معتاد بالنسبة لوسط الصين، حتى يوم الأربعاء.

ويعود الملايين في الصين إلى مسقط رأسهم للاحتفال بالعام القمري الجديد الذي يصادف يوم السبت وتتجمع العائلات تقليديا لتناول العشاء في ليلة رأس السنة القمرية.

AP

AP

المصدر: أسوشيتد برس