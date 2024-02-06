كينيا تعتقل المتهم الرئيسي بانفجار نيروبي المدمر

أعلنت الشرطة الكينية القبض على المتهم الرئيسي بانفجار الغاز المدمر الذي أدى إلى اندلاع حريق ضخم في منطقة مكتظة بالسكان بالعاصمة نيروبي الأسبوع الماضي.

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وقالت مديرية التحقيقات الجنائية الكينية في بيان على منصة "إكس"، إن محققيها ألقوا القبض على "المشتبه به الرئيسي" الذي استأجر مستودع الغاز الذي وقع فيه الانفجار.

وأضافت: "لضمان تحقيق العدالة، ألقت فرق DCI التي تحقق في الحادث المروع حتى الآن القبض على المشتبه به الرئيسي ديريك كيماثي إلى جانب ثلاثة من مسؤولي NEMA الذين ثبتت إدانتهم".

وتم اتهام مسؤولين من الوكالة الوطنية لإدارة البيئة (NEMA) بإعطاء ترخيص بشكل خاطئ لمصنع تعبئة وتخزين غاز البترول المسال في مثل هذه المنطقة المكتظة بالسكان.

من جهتها، قالت NEMA يوم السبت إن شركة Maxxis Nairobi Energy حصلت على تصريح لتشغيل محطة غاز في الموقع في فبراير من العام الماضي، مشيرة إلى أنها أوقفت 4 من موظفيها عن العمل.

ولقي 6 أشخاص حتفهم في الكارثة، وأصيب نحو 280 آخرين، عندما انفجرت شاحنة محملة باسطوانات الغاز في إمباكاسي، جنوب شرق العاصمة الكينية، في وقت متأخر من يوم الخميس.

وخلف الحريق الهائل دمارا في المنطقة السكنية والصناعية، ودمر المركبات والمباني التجارية والمنازل السكنية.

ويبلغ عدد سكان إمباكاسي حوالي مليون نسمة حسب تعداد 2019، وتقع بالقرب من مطار كينيا الدولي.

وقال المعهد البترولي لشرق أفريقيا إن مالك مستودع الغاز وبعض العملاء سبق أن أدينوا وحكم عليهم في مايو 2023.

المصدر: أ ف ب