اليونان.. احتجاجات على خطة الحكومة لبناء جامعات خاصة والشرطة تلقي القبض على 12 شخصا (صور)

فرقت شرطة أثينا مئات الطلاب واعتقلت 12 منهم خلال اعتصامهم بكلية الحقوق ومنعهم موظفي الجامعة ونحو 400 طالب من تأدية امتحاناتهم، احتجاجا على خطط الحكومة لبناء جامعات خاصة.

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وقال بيان للشرطة أن العملية جاءت "بعد طلب المساعدة من سلطات الجامعة في بلدة كوموتيني ولم يتم الإبلاغ عن أي اشتباكات".

وأضاف البيان أن "المتظاهرين الذين قاموا بالاعتصام في كلية الحقوق منعوا نحو 400 طالب كان من المقرر أن يؤدوا امتحاناتهم من دخول المبنى بالإضافة إلى موظفي الجامعة".

ونظمت جماعات يسارية احتجاجات في كوموتيني وثيسالونيكي ضد عملية الشرطة.

AP

تريد حكومة يمين الوسط إضفاء الشرعية على الجامعات الخاصة في مشروع قانون من المقرر أن يعرض على البرلمان هذا الشهر. وتقول إن "الإصلاح من شأنه أن يمنع الأشخاص المهرة من المغادرة للدراسة في الخارج ويجعل التعليم العالي أكثر صلة بسوق العمل".

وقال معارضون إن "القانون المقترح من شأنه أن يقوض الجامعات الحكومية التي توفر التعليم المجاني ويحد بشكل فعال من التعليم العالي للأغنياء".

ونظمت جماعات يسارية وطلاب في جميع أنحاء اليونان سلسلة من الاحتجاجات في مباني الجامعات حيث منعوا المحاضرات والامتحانات والتي تحول بعضها إلى أعمال عنف.

من جهتها حثت الحكومة السلطات الجامعية على طلب مساعدة الشرطة في إنهاء الاحتجاجات، وإجراء الامتحانات عبر الإنترنت في الأقسام التي يسيطر عليها المتظاهرون حاليا.

AP

AP

المصدر: أسوشيتد برس