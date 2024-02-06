أنقرة: بوتين وأردوغان سيبحثان توسيع استخدام الروبل والليرة في التجارة البينية

كشف مصدر في الرئاسة التركية أن بين القضايا التي سيبحثها الرئيسان رجب طيب أردوغان وفلاديمير بوتين خلال لقائهما المرتقب في تركيا، توسيع استخدام الروبل والليرة في التجارة البينية.

وقال المصدر: "توسيع استخدام العملتين الوطنيتين يتوسط القضايا المدرجة على جدول الأعمال الاقتصادي بين الجانبين. زعيما البلدين يوليان اهتماما كبيرا لهذه القضية، ويتابعان عن كثب البيانات ذات الصلة".

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وأضاف: "مما لا شك فيه أن آفاق توسيع مجالات التجارة بالعملتين سيتم مناقشتها خلال زيارة بوتين المرتقبة إلى تركيا".

وفي وقت سابق، صرح مصدر دبلوماسي تركي بأن زيارة الرئيس الروسي إلى تركيا قد تتم مبدئيا في شهر فبراير، مشيرا إلى أن هذا يتوقف على جدول أعمال الرئيسين الروسي والتركي.

وقال متحدث الكرملين دميتري بيسكوف إن هناك حاجة مستمرة للتواصل بين الرئيسين، ولم يتم تحديد موعد لقائهما بعد.

وفي نهاية الشهر الماضي، قال الرئيس التركي إنه يأمل بأن يجتمع مع نظيره الروسي في المستقبل القريب لمناقشة مبادرة حبوب البحر الأسود.

المصدر: "نوفوستي"