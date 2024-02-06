كولومبيا.. فرض الحجر الصحي على كلية عسكرية بعد رصد عدوى تنفسية بين تلامذتها ووفاة أحدهم

توفي طالب عمره 18 عاما ونقل اثنان إلى العناية المركزة ووضع نحو مئة شخص قيد الحجر الصحي، بعد رصد "عدوى تنفسية" بين تلامذة كلية عسكرية بالعاصمة الكولومبية بوغوتا.

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وأوضحت أمانة الصحة في بلدية العاصمة الكولومبية في بيان أن "وباء عدوى حادة وخيمة في الجهاز التنفسي يحتمل أن تكون ناجمة عن الإنفلونزا تم رصدها في كلية الجنرال خوسيه ماريا كوردوفا العسكرية".

وبالإضافة إلى التلميذ المتوفى، فقد تعرض للعدوى 290 شخصا بينهم 101 ظهرت عليهم أعراض المرض والـ98 الباقون وضعوا في الحجر الصحي، وفق البيان.

وأضاف البيان أنه "تم نقل ثلاثة من المصابين إلى المستشفى اثنان منهم استدعت حالتهما وضعهما في وحدة العناية المركزة".

وقالت بلدية العاصمة إن السلطات الصحية واصلت "البحث النشط عن الحالات وعزل الأعراض التنفسية المحتملة الأخرى".

وطلبت البلدية من أفراد عائلات التلامذة الإبلاغ عن أية أعراض تنفسية قد تظهر عليهم.

وأكد الجيش الكولومبي الحالة الوبائية وقال في بيان إنه اتخذ إجراءات عدة "من أجل منع انتشار المرض" من بينها خصوصا وضع "أسوار وبائية وترسيم حدود مناطق وتطبيق إجراءات عزل".

المصدر: أ ف ب