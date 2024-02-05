السفير الروسي لدى فرنسا: تورط باريس في الصراع في أوكرانيا آخذ بالازدياد

لفت السفير الروسي لدى فرنسا أليكسي ميشكوف انتباه وزارة الخارجية الفرنسية، إلى تورط باريس المتزايد في الصراع في أوكرانيا لجهة توريد أسلحة تستخدم ضد المدنيين.

وجاء تصريح ميشكوف، خلال استدعائه إلى وزارة الخارجية الفرنسية على خلفية مقتل مواطنين فرنسيين في أوكرانيا.

وجاء في بيان صادر عن السفارة الروسية في باريس، أن "السفير أشار إلى انعدام روح المسؤولية والخطر المتأتي من تورط باريس أكثر فأكثر في الصراع الأوكراني، وإمداد أوكرانيا بأسلحة مدمرة وفتاكة بشكل متزايد، ليستخدمها المقاتلون الأوكرانيون لشن هجمات تستهدف مناطق سكنية، مما يتسبب بمقتل مدنيين".

كما أعرب ميشكوف عن "استيائه من غياب أي إدانة من الجانب الفرنسي للأعمال الإرهابية الوحشية لنظام كييف، ولا سيما قصف بيلغورود في 30 ديسمبر 2023، وقصف السوق في دونيتسك في 21 يناير الماضي، وقصف المخبز في ليسيتشانسك في 3 فبراير الجاري، مما تسبب في سقوط العديد من الضحايا المدنيين".

وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورن، مقتل مواطنين فرنسيين اثنين "عاملين في المجال الإنساني" في أوكرانيا وإصابة ثلاثة آخرين.

وكان رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في مقاطعة خيرسون، المُعين من قبل نظام كييف ألكسندر بروكودين، أعلن في وقت سابق، أن اثنين من "المتطوعين" الفرنسيين قُتلا، بينما أصيب ثلاثة آخرون في مدينة بيريسلاف، نتيجة انفجارات (قصف) في المدينة.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، في 17 يناير الماضي، توجيه ضربة عالية الدقة في مدينة خاركوف، دمرت نقطة تمركز مؤقتة للمسلحين الأجانب، غالبيتهم من المرتزقة الفرنسيين، وأشارت الوزارة إلى مقتل أكثر من 60 مسلحا.

وحاولت وزارة الخارجية الفرنسية التبرؤ من وجود مواطنيها في الوحدات الأوكرانية، واصفة المعلومات المتعلقة بالقضاء على عشرات المرتزقة الفرنسيين في خاركوف، بأنها "تلاعب فظيع من قبل الروس".

وفي وقت سابق، ذكر وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان ليكورنو أن باريس لا يمكنها منع الفرنسيين من الذهاب للقتال في أوكرانيا، مؤكدا أن "أولئك الأشخاص ليس لهم أي صلة بالقوات المسلحة الفرنسية، ولا يرتدون الزي العسكري الفرنسي، وليسوا مرتبطين بالمؤسسات العسكرية الفرنسية".

المصدر: RT + وكالات