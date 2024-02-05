الكرملين: بوتين يجري اتصالا هاتفيا برئيس دولة الإمارات

أعلن الكرملين اليوم الاثنين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ناقش هاتفيا مع رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد آل نهيان العلاقات الثنائية، والوضع في أوكرانيا وغزة.

وقال الكرملين في بيان: "تم بحث قضايا مواصلة تطوير العلاقات الودية الروسية الإماراتية، في أعقاب زيارة رئيس روسيا الاتحادية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة في 6 ديسمبر 2023".

وأضاف البيان: "على خلفية المواجهة العسكرية المستمرة في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، تم بحث خطوات تقديم مساعدات إنسانية إضافية لقطاع غزة. وتم تأكيد الموقف المبدئي لروسيا والإمارات الداعم للوقف المبكر لإطلاق النار واستئناف العملية السياسية من أجل التوصل إلى حل طويل الأمد وعادل للمشكلة الفلسطينية على أسس قانونية دولية معروفة".

وأكد الكرملين أن "خلال تبادل وجهات النظر حول الوضع في أوكرانيا، شكر الرئيس بوتين الجانب الإماراتي على مساعدته في الوساطة في تبادل المعتقلين".

وتابع: "كما تمت مناقشة تفاصيل الهجوم الإرهابي الذي نفذه نظام كييف في 24 يناير الماضي، على طائرة إيل-76 الروسية التي كانت تقل أسرى حرب أوكرانيين. وتم التأكيد على اهتمام روسيا بإجراء تحقيق دولي في هذه الجريمة".

يتبع..