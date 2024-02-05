مدفيديف: مشروع السكك الحديدية من إسبانيا إلى لفوف يعتبر أول اعتراف بها كعاصمة جديدة لأوكرانيا

قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، إن التخطيط لبناء خط سكة حديد من إسبانيا عبر جنوب أوروبا إلى مدينة لفوف يبدو كأول اعتراف بأن لفوف ستصبح العاصمة الجديدة لأوكرانيا.

وكتب مدفيديف في حسابه على شبكة التواصل الاجتماعي " X" اليوم الاثنين: "من المفترض أن ينتهي خط سكة الحديد الدولي المتوقع من إسبانيا عبر جنوب أوروبا في لفوف.. يبدو أن هذا هو الاعتراف الأول بأن لفوف-ليمبرغ (اسم المدينة عندما كانت المنطقة جزءا من النظام الملكي النمساوي) ستكون العاصمة الجديدة لأوكرانيا ضمن حدود مقاطعة لفوف.. من الواضح أن قطاع الأعمال بكل بساطة يتمتع ببعد نظر أكثر من السياسيين".

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وفي وقت سابق، أفادت صحيفة Zaxid.net الأوكرانية عن خطط الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) لاستثمار 225 مليون دولار في بناء قسم بطول 75 كيلومترا من خط السكة الحديد الأوروبي.

وتم توقيع المذكرة من قبل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وشركة السكك الحديدية الاوكرانية في 4 ديسمبر.

وبحسب المشروع يفترض أن يكون الطريق السريع من لفوف إلى حدود الاتحاد الأوروبي، جزءا من مشروع أكبر عبر أوروبا - ممر البحر الأبيض المتوسط، الذي يبدأ في جنوب إسبانيا.

المصدر: تاس+RT