أدرجت السلطات الروسية متحدثة قوات كييف السابقة، الأمريكية المتحولة جنسيا سارة آشتون سيريلو على قائمة الإرهاب، بعد دعوتها إلى قتل الصحفيين الروس.

وذكر موقع "روسفين مونيتورينغ" أن "أشتون سيريلو سارة من مواليد 07/09/1977 ألحقت بقائمة الإرهاب والتطرف".

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وفي وقت سابق، أعلن الجيش الأوكراني إيقاف المتحولة المذكورة المتحدثة باسم قوات الدفاع الإقليمي الأوكرانية عن العمل بسبب تهديداتها بقتل صحفيين ومسؤولين روس.

وقالت قوات الدفاع الإقليمي الأوكرانية في بيان لها عبر شبكة X إن التصريحات التي أدلت بها المتحدثة في الأيام الأخيرة لم تتم الموافقة عليها من قبل قيادة قوات الدفاع الإقليمي أو الجيش الأوكراني.

وفي وقت سابق، توعدت المتحولة جنسيا "بقتل ومحاسبة" مسؤولين وصحفيين روس، بينهم المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا.

وقالت الخارجية الروسية إنها سترسل تصريحات آشتون سيريلو إلى جميع المنظمات الدولية وغير الحكومية.

المصدر: نوفوستي