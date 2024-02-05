كييف غير قلقة من مخاطر استخدام صواريخ كندية خارجة عن الخدمة

قال رئيس استخبارات كييف كيريل بودانوف إن أوكرانيا غير قلقة من مخاطر استخدام صواريخ CRV7 الكندية الخارجة عن الخدمة "نظرا لصعوبة الوضع"، مشيرا إلى أن كييف ستزودها برؤوس أوكرانية.

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وكانت قناة CBC التلفزيونية قد أفادت في وقت سابق بأن كندا تدرس إمكانية نقل صواريخ غير موجهة من طراز CRV7 إلى أوكرانيا، إلا أنها تفتقر إلى الرؤوس الحربية.

وتمتلك القوات المسلحة الكندية أكثر من 83 ألفا من هذه الصواريخ، والتي خرجت من الخدمة أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. وقبل عدة سنوات، وقعت الحكومة الفيدرالية عقدا للتخلص من صواريخ CRV7.

ووفقا للمسؤولين الكنديين فإن استخدام ونقل الصواريخ التي يبلغ عمرها عدة عقود قد يكون خطيرا، ومع ذلك قالت أوكرانيا إنها مستعدة لتحمل تلك المخاطر نظرا لوضعها الصعب.

ونقلت شبكة "غلوبال نيوز" عن بودانوف قوله: "ليس لدينا أي مخاوف"، مضيفا أنه إذا تم استلام صواريخ CRV7، ستزود بها كييف المروحيات الهجومية ومنصات الصواريخ الأرضية.

المصدر: نوفوستي