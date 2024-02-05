أفاد رئيس مدينة ليسيتشانسك، إدوارد سخنينكو، بأن نائبين محليين كانا بين قتلى القصف الذي نفذته قوات كييف على ليسيتشانسك في لوغانسك.

وقال سخنينكو :"نتيجة للقصف الوحشي للمدنيين الذين كانوا في مكان المخبز ، قُتل نائبان هما أرتيوم نيكولاييفيتش تروتيانسكي وإيفان سيرغيفيتش جوشما.. وأعرب عن التعازي للعائلات والأحباء ونواب السلك بأكمله"، مقدرا الجهود التي بذلها النائبان في سبيل المدينة وتعزيز بنيتها التحتية.

وقد قصفت القوات الأوكرانية السبت الماضي مخبزا في مدينة ليسيتشانسك، أسفر عن مقتل 28 شخصا، بينهم امرأة حامل وطفل يبلغ من العمر خمس سنوات، وإصابة آخرين.

وتقع مدينة ليسيتشانسك في جمهورية لوغانسك الشعبية بجوار خطوط القتال. وقبل دحر القوات الأوكرانية منها، قامت القوات الأوكرانية قبل انسحابها من المدينة بتفجير وتدمير جزء من المباني الإدارية المهمة، كما تضررت مرافق البنية التحتية الهامة، وتواصل قوات كييف بانتظام قصف هذه المدينة.

المصدر: نوفوستي