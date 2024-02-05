إخلاء أحد أكبر مراكز المهاجرين في بريطانيا بسبب انقطاع المياه

أخلت السلطات البريطانية الليلة الماضية أكثر من 500 شخص من أحد أكبر مراكز المهاجرين غير الشرعيين بسبب انقطاع التيار الكهربائي والمياه عنه، حسب صحيفة "الغارديان".

وكتبت الصحيفة: "وزارة الداخلية أجرت عملية إجلاء جماعي لأحد أكبر المراكز حيث يتم إيواء طالبي اللجوء بسبب انقطاع في إمدادات الكهرباء والماء".

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تجدر الإشارة إلى أن بعض المهاجرين تمكنوا من العثور على سكن مؤقت بينما تم نقل آخرين إلى مراكز أخرى.

وأفاد بعض المهاجرين أنه لم يتم إخبارهم بما يجري، ولم يكونوا بصورة أين سيضطرون قضاء الليل، حسبما ذكرت الصحيفة.

وتم استدعاء متخصصين خدمات إمدادات الكهرباء والمياه إلى الموقع، ومن غير المعروف كم من الوقت سيبقى الفندق غير صالح للعيش.

وغالبا ما يبحث المهاجرون غير الشرعيين عن أي فرصة لعبور القناة الإنجليزية وينتهي بهم الأمر في المملكة المتحدة، حيث تجذبهم البرامج الاجتماعية وإمكانية الحصول على وضع اللاجئ والمزايا المالية. وفي أغسطس الماضي، سجلت البلاد أكبر عدد من انتهاكات الحدود الشهرية منذ بدء تدفقات الهجرة في عام 2019، مع عبور أكثر من 13 ألف و500 مهاجر غير شرعي للقناة الإنجليزية لدخول البلاد. وفي عام 2022، تجاوز إجمالي عدد المهاجرين الذين وصلوا إلى المملكة المتحدة 45 ألفا، حيث تنفق سلطات البلاد عدة ملايين من الجنيهات الاسترلينية يوميا لإيواء اللاجئين في الفنادق.

المصدر: الغارديان