طهران: الهجمات الأمريكية البريطانية ستؤدي إلى توسيع رقعة الحرب

قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني إن الهجمات الأمريكية البريطانية على اليمن ستؤدي إلى توسيع رقعة الحرب، مؤكدا أن طهران ليست بصدد التصعيد مع أي دولة.

وفي مؤتمره الصحافي الأسبوعي، لفت كنعاني إلى أن "بؤرة التوتر في المنطقة هي حرب غزة وقتل الفلسطينيين بدعم من الولايات المتحدة وحلفائها والحل الوحيد وقف النار في غزة"، مشددا على أن "من يريد التهدئة عليه وقف الحرب في غزة".

ولفت إلى أن "الهجمات العسكرية الأمريكية البريطانية على اليمن والعراق وسوريا تتعارض مع تصريحات واشنطن ولندن وعدم رغبتهما في توسيع نطاق الحرب، بل هي تهدد السلم الدولي والإقليمي وتؤدي إلى توسيع رقعة الحرب"، مشيرا إلى أن "أمريكا وبريطانيا ترجح تأمين المصالح الاسرائيلية بدلا من دعم الأمن والاستقرار في المنطقة".

وشدد على "أننا لسنا بصدد التصعيد مع أي دولة، وإيران لا تمتلك قوات عسكرية تقاتل نيابة عنها"، مبينا أن "الفصائل الموجودة في المنطقة هي نابعة من تلك الدول لمساندة غزة والشعب الفلسطيني".

وأضاف: "أمريكا ليست جزءا من الحل وإنما جزء من المشكلة بدعمها للجرائم الإسرائيلية وعرقلة المساعي الدولية لإنهاء الحرب في غزة".

المصدر: RT