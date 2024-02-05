الجيش الإسرائيلي ينشر فيديوهات من تحركاته في قطاع غزة (صور+ فيديو)  

نشر الجيش الإسرائيلي اليوم الاثنين فيديوهات وصورا من عملياته البرية والجوية في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية.

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وقال الجيش الإسرائيلي إنه "تم التعرف على خلية إرهابية مكونة من 5 أفراد تعمل بالقرب من قواته في قطاع غزة، وتم إحباطها على الفور من خلال عملية مشتركة شملت القوات البرية ومركز التحكم في النيران التابع للواء الطائرات والسفن البحرية والدبابات".

وأضاف: "تواصل قوات الجيش الإسرائيلي شن غارات على أهداف إرهابية تابعة لحماس في وسط وشمال قطاع غزة. وخلال اليوم الماضي، قتل اللواء 401 ولواء النحال عشرات الإرهابيين".

وأشار إلى أنه "خلال نشاط جيش الدفاع الإسرائيلي في خان يونس، قصفت طائرة مقاتلة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي خلية إرهابية تابعة لحماس تعمل داخل البنية التحتية الإرهابية، حيث كان الإرهابيون يستعدون لمهاجمة قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في مبنى مجاور بالمتفجرات".

المصدر: RT