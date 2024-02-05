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أستراليا غاضبة من حكم الصين بالإعدام على كاتب أسترالي صيني الأصل

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أستراليا غاضبة من حكم الصين بالإعدام على كاتب أسترالي صيني الأصل
Sputnik
الصين، أرشيف
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نددت الخارجية الأسترالية بحكم الإعدام مع وقف التنفيذ في الصين على الكاتب من أصول صينية يانغ جون، معتبرة إياه قرارا مروعا.

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وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ في مؤتمر صحفي إن الحكم "روع الحكومة الأسترالية"، مشيرة إلى أن حكم الإعدام قد يخفف إلى السجن مدى الحياة بعد عامين.

وأضافت: "سنبلغ ردنا بأقوى العبارات"، مضيفة أنه سيتم استدعاء السفير الصيني لإبلاغه باعتراض أستراليا.

وتابعت: "أريد أن أشير إلى الضيق الحاد الذي سيشعر به الدكتور يانغ وعائلته اليوم بعد سنوات من عدم اليقين".

ويبقى المواطن الأسترالي المولود في الصين في سجن صيني منذ عام 2019 بتهمة التجسس.

المصدر: أ ف ب

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