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ألمانيا.. جرحى باندلاع حريق بعربة كرنفال جنوب غربي البلاد

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ألمانيا.. جرحى باندلاع حريق بعربة كرنفال جنوب غربي البلاد
Gettyimages.ru
صورة تعبيرية
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أفادت الشرطة الألمانية اليوم الأحد بإصابة 5 أشخاص جنوب غربي البلاد عقب اندلاع حريق بعربة كرنفال.

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ووفقا لبيان الشرطة نشب حريق في جزء من عربة تشارك في عرض محلي لمدينة كيهل جنوب غرب ألمانيا على طول الحدود مع فرنسا، بحدود الساعة الثالثة مساء بالتوقيت المحلي.

وبحسب الشرطة كان العرض جزءا من ”فاسناخت”، وهو الاسم المحلي لاحتفالات الكرنفال، ولتجنب النيران قفز المشاركون من العربة، ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص أصيبوا بجروح بعضهم إصابتهم خطيرة، إما بسبب النيران أو بسبب القفز من العربة.

وأوضحت الشرطة أن رجال الإطفاء تمكنوا من إخماد الحريق بشكل سريع، وتم إلغاء الجزء المتبقي من العرض بسبب الحادث.

ولم يتوفر على الفور المزيد من المعلومات عن سبب الحريق أو حالة المصابين.

 

المصدر: أ ب

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