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مظاهرات حاشدة في مدينة بريمن الألمانية ضد اليمين المتطرف

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مظاهرات حاشدة في مدينة بريمن الألمانية ضد اليمين المتطرف
Sputnik
الشرطة الألمانية - أرشيف
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شهدت مدينة بريمن الألمانية اليوم الأحد مظاهرات شارك فيها أكثر من 16 ألف شخص للاحتجاج على اليمين المتطرف وحزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني.

ووفقا لقناة "Tagesschau" الألمانية خرج عشرات الآلاف من الأشخاص مرة أخرى إلى الشوارع في جميع أنحاء البلاد للاحتجاج على "التطرف اليميني".

وذكرت الشرطة الألمانية أن 16500 شخص تظاهروا في مدينة بريمن.

وشهدت المدن الصغيرة في ألمانيا مثل لوبيك، وفيزل، وجريفنبرويش وغيرها مسيرات شارك في كل منها أكثر من ألف شخص.

ومنذ الشهر الماضي، اندلعت موجة من الاحتجاجات في جميع أنحاء ألمانيا ضد القوى اليمينية المتطرفة، بما في ذلك حزب "البديل من أجل ألمانيا".

وقد شهدت مدن ألمانية في الفترة الأخيرة مظاهرات بعد تقرير نشرته صحيفة "Correctiv"، تحدث عن عقد مؤتمر للسياسيين اليمينيين المتطرفين بالقرب من بوتسدام في نهاية نوفمبر.

ومن بين الأمور التي بحثها المؤتمر، إمكانية الطرد الجماعي لملايين المهاجرين من ألمانيا.

المصدر: وكالات

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