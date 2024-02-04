مظاهرات حاشدة في مدينة بريمن الألمانية ضد اليمين المتطرف

شهدت مدينة بريمن الألمانية اليوم الأحد مظاهرات شارك فيها أكثر من 16 ألف شخص للاحتجاج على اليمين المتطرف وحزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني.

ووفقا لقناة "Tagesschau" الألمانية خرج عشرات الآلاف من الأشخاص مرة أخرى إلى الشوارع في جميع أنحاء البلاد للاحتجاج على "التطرف اليميني".

وذكرت الشرطة الألمانية أن 16500 شخص تظاهروا في مدينة بريمن.

Nouvelles manifestations contre l'extrême droite et le racisme en Allemagne



Des centaines de milliers de personnes ont à nouveau manifesté dans la capitale allemande, Berlin, et dans d'autres villes du pays, contre l'extrême droite et le racisme.https://t.co/KjKsrCIKtN — Press TV Français (@PressTVFrench) February 4, 2024

وشهدت المدن الصغيرة في ألمانيا مثل لوبيك، وفيزل، وجريفنبرويش وغيرها مسيرات شارك في كل منها أكثر من ألف شخص.

ومنذ الشهر الماضي، اندلعت موجة من الاحتجاجات في جميع أنحاء ألمانيا ضد القوى اليمينية المتطرفة، بما في ذلك حزب "البديل من أجل ألمانيا".

Extrême droite. Manifestations d’ampleur en Allemagne contre l’#AfD, le parti allié du #RN

La famille Klarsfeld aux abonnés absents.pic.twitter.com/1Q0trSGndn — Marc Gral (@MarcGral) February 4, 2024

وقد شهدت مدن ألمانية في الفترة الأخيرة مظاهرات بعد تقرير نشرته صحيفة "Correctiv"، تحدث عن عقد مؤتمر للسياسيين اليمينيين المتطرفين بالقرب من بوتسدام في نهاية نوفمبر.

ومن بين الأمور التي بحثها المؤتمر، إمكانية الطرد الجماعي لملايين المهاجرين من ألمانيا.

المصدر: وكالات