فايننشال تايمز: بوتين أذهل الغرب بمناورة واحدة

كشفت تقارير إعلامية غربية أن قدرة الاقتصاد الروسي على الصمود في مواجهة العقوبات الغربية، أذهلت الخبراء الغربيين.

وذكرت صحيفة "فايننشال تايمز"، أن "مرونة الاقتصاد الروسي أذهلت العديد من الاقتصاديين، الذين اعتقدوا أن الجولة الأولى من العقوبات ... يمكن أن تؤدي إلى تدهور كارثي".

وأوضحت أن الكرملين خرج من الركود ونجح في تجنب المحاولات الغربية للحد من دخله من مبيعات الطاقة وزيادة الإنفاق الدفاعي.

وأشارت الصحيفة إلى أن صندوق النقد الدولي قام بتعديل توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي في روسيا إلى 2.6% هذا العام، وهو ما يزيد بمقدار 1.5 نقطة مئوية عما كان عليه في أكتوبر من العام الماضي.

هذا وقد صرح وزير الخارجية والعلاقات الاقتصادية الخارجية الهنغاري، بيتر سيارتو، أمس السبت، بأن سياسة العقوبات الفاشلة بالفعل في الاتحاد الأوروبي ستبدو تافهة مع اتخاذ الحزمة الجديدة من العقوبات ضد روسيا.

وفي وقت سابق من يوم الجمعة، أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى أن اقتصاد البلاد أظهر استقرارا، وصمد أمام ضغوط خارجية غير مسبوقة، ويواصل التطور بثبات.

المصدر: نوفوستي