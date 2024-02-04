الدفاع التركية تنشر مشاهد فيديو لاستهداف مواقع تابعة "لحزب العمال الكردستاني" شمالي العراق

نشرت وزارة الدفاع التركية مشاهد فيديو توثق استهداف طائرات مسيرة تركية لمواقع تابعة "لحزب العمال الكردستاني" شمالي العراق.

ووفقا للوزارة أسفرت هذه الغارات عن مقتل أكثر من عشرة مسلحين وتدمير مخابئهم ومخابئ الأسلحة.

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وتستهدف وزارة الدفاع التركية قيادات حزب العمال الكردستناني بغارات جوية، كان آخرها العملية التي نفذتها الاستخبارات التركية في مدينة السليمانية بشمالي العراق، حيدت خلالها العضو في حزب العمال الكردستاني حسن سبوري، الذي تورط في "أعمال تجسس على تركيا"، حسب وكالة "الأناضول".

وبدأ النزاع المسلح مع حزب العمال الكردستاني في تركيا عام 1984 واستؤنف عام 2015، وتوجد في شمال العراق تجمّعات لحزب العمال الكردستاني، حيث تنفذ القوات التركية عمليات جوية وبرية ضدها.

المصدر: وكالات