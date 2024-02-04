خبير مصري: الضربات الأمريكية على سوريا والعراق هي ردع محدود

اعتبر الخبير العسكري المصري اللواء محمد عبد الواحد أن الضربات الأمريكية لسوريا والعراق تمثل ردعا محدودا، بعد الهجوم على القاعدة الأمريكية في الأردن.

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وقال إن هذه الضربة تجاوزت الخطوط الحمراء وتجاوزت لقواعد الاشتباك بين الولايات المتحدة وإيران وأن هناك خسائر بشرية أمريكية وبالتالي كان من اللازم أن يكون هناك ضربة لإرضاء الداخل الأمريكي لدعاية سياسة لا سيما أنه يمكن أن يستغلها الرئيس الأمريكي جو بايدن فى الانتخابات القادمة.

وأضاف أن تصريحات بايدن تعني أن أي مساس بمواطن أمريكي سيكون هناك ردع لهذا وتوجيه رد فعل شديد، لافتا ان الضربة الأمريكية تعطى إشارة ورسالة قوية لإيران وإلى محور المقاومة فى المنطقة ومحاولة لضبط السلوك وأن الولايات المتحدة لم ولن تقف مكتوفة الأيدى أمام سقوط أحد جنودها وعن مدى تأثير تلك الضربات.

وتابع أن إيران تريد أن تقوم الولايات المتحدة بسحب قواتها من العراق وسوريا لأنها تشعر بتهديد لهذه القوات وبالتالي تضغط عليها وأن إيران تعلم هشاشة القوات الأمريكية في المنطقة.

المصدر: RT