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بوتين يمنح رئيس مجلس "الدوما" "وسام الاستحقاق" على جهوده في خدمة الأمة

أخبار روسيا

بوتين يمنح رئيس مجلس
Sputnik
رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين والرئيس الروسي فلاديمير بوتين
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منح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رئيس مجلس "الدوما" فياتشيسلاف فولودين، وسام الاستحقاق من الدرجة الأولى تكريما له على جهوده في خدمة الأمة.

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وجاء في نص المرسوم الرئاسي: "تكريما لشخصه بجهوده في تعزيز الدولة الروسية وتطوير النظام البرلماني وتفانيه في عمله المديد بشرف وإخلاص، يمنح رئيس مجلس "الدوما" فياتشيسلاف فولودين "وسام الاستحقاق من الدرجة الأولى لخدمة الأمة".

ويحتفل فولودين اليوم بعيد ميلاده الستين.

المصدر: نوفوستي

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