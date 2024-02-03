خبير بريطاني يسلط الضوء على معضلة كبيرة في حكومة زيلينسكي سببها فشله في إقالة زالوجني حتى اللحظة

قال المحلل البريطاني ألكسندر ميركوريس إن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي لم يعثر في حاشيته على جنرال مناسب لتولي منصب القائد العام للقوات الأوكرانية ينوب مكان فاليري زالوجني.

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وأضاف ميركوريس عبر مدونته في "يوتيوب": "من المدهش أن زيلينسكي لم يتمكن من العثور على جنرال جاهز لتولي موقع زالوجني، وهذا مؤشر واضح على الرفض الكامل لقيادة زيلينسكي من قبل الجيش".

ووفقا له فإن النقطة الأساسية الآن هي أنه لم يحدث أي تغيير في التشكيلة الوزارية الأوكرانية حتى الآن، حيث لم ينجح زيلينسكي في إقالة زالوجني، مضيفا أن الوضع الحالي يشير إلى الانقسام الكبير داخل أوكرانيا.

وخلص إلى القول: "إذا لم يتمكن زيلينسكي من إقالة زالوجني في هذا الوضع غير المستقر فإن أيامه كرئيس أصبحت معدودة".

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ووفقا لصحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، التقى زيلينسكي مع زالوجني في الـ 29 من يناير الماضي ودعاه إلى الاستقالة الطوعية وتولي منصب مستشار الرئاسة الأوكرانية، إلا أن الأخير رفض هذا العرض.

وبحسب الصحيفة فإن المرشحين المحتملين لمنصب القائد العام للقوات المسلحة لأوكرانيا، هم قائد القوات البرية للقوات المسلحة ألكسندر سيرسكي، ورئيس الاستخبارات بوزارة الدفاع الأوكرانية كيريل بودانوف.

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بدورها، ذكرت مجلة "الإيكونوميست" أنه عرض على زالوجني تولي منصب أمين مجلس الأمن القومي والدفاع في أوكرانيا، إلا أنه رفض هذا العرض أيضا.

المصدر: نوفوستي