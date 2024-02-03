وزارة الطوارئ الروسية: ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الأوكراني على مخبز في لوغانسك إلى 11 قتيلا

أعلنت هيئة الخدمات التشغيلية في جمهورية لوغانسك الشعبية اليوم السبت، ارتفاع حصيلة القتلى المدنيين جراء الغارة التي شنتها قوات كييف على مخبز مدينة ليسيتشانسك في الجمهورية.

وقالت وزارة الطوارئ الروسية، إنه تم انتشال جثث خمس ضحايا من تحت الأنقاض، ما يرفع حصيلة القتلى جراء القصف الأوكراني إلى 11 مدنيا و10 جرحى.

وأضافت الطوارئ الروسية: "أنقذت وحدات الإطفاء والإنقاذ التابعة لوزارة الطوارئ 11 شخصا من تحت الأنقاض. كما تم انتشال جثث 9 قتلى. وتستمر عمليات البحث والإنقاذ".

وفي وقت سابق من اليوم السبت، استهدف قصف نفذته القوات الأوكرانية على مدينة ليسيتشانسك مخبزا مكونا من طابقين، وتعمل وحدات الإطفاء والإنقاذ التابعة لوزارة حالات الطوارئ الروسية في موقع القصف.

وفي الوقت الحالي يتم إجراء فحص وتحليل الأنقاض باستخدام معدات خاصة، وتتركز الجهود الرئيسية على البحث عن ناجين تحت الأنقاض وإنقاذهم.

وسبق أن نشرت حكومة جمهورية لوغانسك الشعبية مقطع فيديو على قناتها على "تلغرام" يظهر مبنى المخبز مدمرا وسيارات محطمة، بالإضافة إلى موظفين في وزارة الطوارئ الروسية يقومون بإزالة الأنقاض.

وترجح التقارير بحسب المعطيات الأولية، وجود ما يصل إلى 40 شخصا تحت الأنقاض.

المصدر: RT