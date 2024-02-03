فايننشال تايمز: بلجيكا تقدم خطة لمجموعة السبع للاستيلاء على الأصول الروسية المجمدة في أوروبا

ذكرت صحيفة فايننشال تايمز أن الحكومة البلجيكية أطلعت ممثلي الدول الغربية ومجموعة السبع (G7) على اقتراح قد يسمح بمصادرة الأصول الروسية المجمدة في أوروبا لصالح أوكرانيا..

وبحسب الصحيفة، تقدمت بلجيكا بمبادرة تقترح إصدار التزامات ديون لجمع الأموال من أجل إعادة إعمار أوكرانيا على أن يتم في الوقت نفسه استخدام الأصول الروسية لضمان سداد هذه الديون.

وكتبت صحيفة فايننشال تايمز، إن تحالف الدول الداعمة لكييف سيطالب موسكو بسداد الديون المترتبة على الالتزامات الصادرة، وفي حال الرفض، سيبدأ بمصادرة الأصول المجمدة. وهذا يمثل وسيلة للتحايل على بعض العقبات القانونية التي تحول دون مصادرة الأموال الروسية.

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وقال مصدر مطلع على سير المناقشات للصحيفة: هذا الإجراء سيسمح لنا بتأجيل القرار بشأن ما سيحدث للأصول الروسية السيادية، على الرغم من أنها سوف تستخدم كضمان.

وفي الشهر الماضي، أشار رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو إلى إمكانية استخدام الأصول الروسية كضمان عند جمع التمويل لأوكرانيا.

أحد مصادر "فاينانشيال تايمز" ممن شاركوا في مباحثات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حول مصادرة الأصول الروسية، أوضح أن الاقتراح البلجيكي بمثابة محاولة لإيجاد حل وسط بين وجهات النظر المختلفة داخل الاتحاد الأوروبي وفي مجموعة السبع.

المصدر: تاس