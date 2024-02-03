سفير روسيا في بانكوك: تايلاند باتت أقرب إلى روسيا من أي دولة أوروبية

قال السفير الروسي في بانكوك يفغيني توميخين إن تايلاند في الظروف الحالية باتت أقرب إلى موسكو من أي دولة أوروبية.

وأضاف السفير الروسي خلال لقاء مع المشاركين في الرحلة الاستكشافية الروسية حول العالم "طريق المحيط الروسي"، الذين توقفوا في جزيرة مقاطعة بوكيت التايلاندية: "لدينا علاقات جيدة جدا مع تايلاند. هذا البلد حريص جدا على تاريخ علاقاتنا. نحن نقدر ذلك كثيرا. السياحة هي أحد العناصر المهمة في علاقاتنا. تايلاند اليوم أقرب إلى موسكو من أي دولة أوروبية".

وأوضح أن السفر إلى باريس في الظروف الحالية سيتغرق وقتا أطول مما تتطلبه رحلة إلى بانكوك.

وأشار إلى أن تايلاند عززت أهميتها كوجهة سياحية، حيث وصل 820 ألف سائح (من حوالي 1.5 مليون زاروا المملكة) إلى بوكيت العام الماضي.

وزار تايلاند العام الماضي 28 مليون أجنبي، وكان معظم السياح من ماليزيا المجاورة 4.56 مليون، وفي المركز الثاني الصين 3.52 مليون، في المركز الثالث كوريا الجنوبية 1.66 مليون، في المركز الرابع الهند 1.63 مليون، وفي المركز الخامس روسيا 1.48 مليون.

المصدر: تاس