دولة أوروبية تفرض سياسة "عدم التسامح" مع التحرش الجنسي

طلب الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس من الحكومة تبنّي إعلان "عدم التسامح المطلق" مع السلوك الجنسي والتحرش بين الموظفين، وبأي شخص يزور دائرة حكومية.

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ووقع جميع الوزراء ونواب الوزراء والمفوضون أمس الجمعة على الإعلان، خلال حفل أقيم في القصر الرئاسي.

وقال خريستودوليدس إنه يتوقع من جميع مرؤوسيه تنفيذ الإعلان، مضيفا "من خلال سلوكنا وموقفنا ونهجنا، يجب علينا أولاً وقبل كل شيء أن نكون قدوة".

وجعل خريستودوليدس، وهو أب لأربع بنات، المساواة بين الجنسين هدفا رئيسيا للسياسة لإدارته التي مضى عليها ما يقرب من عام. وقال إن حكومته تعمل بالفعل على "تفكيك أي تمييز قائم على التحيز الجنسي والذي يعيدنا سنوات إلى الوراء".

ولدى قبرص قوانين صارمة ضد التحرش الجنسي والتمييز الجنسي في مكان العمل، لكن هذه المرة الأولى التي يضطر فيها الوزراء إلى التوقيع على مثل هذا الإعلان فيما وصفه خريستودوليدس بأنه "التزام مؤسسي" للقضاء على مثل هذا السلوك في الحكومة.

تحتل قبرص المرتبة 22 من بين 27 دولة في الاتحاد الأوروبي من حيث المساواة بين الجنسين، حيث سجلت 57.3 من أصل 100، وفقا للمعهد الأوروبي للمساواة بين الجنسين.

المصدر: أ ب