ولاية جورجيا ترفع دعوى ضد مسؤولين في البيت الأبيض على خلفية الرعاية الصحية

رفعت ولاية جورجيا الأمريكية دعوى قضائية ضد مسؤولين في إدارة الرئيس جو بايدن على خلفية نزاع الرعاية الصحية.

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وجاء في بيان نشر في موقع مكتب حاكم الولاية برايان كامب: "بأمر من الحاكم برايان كامب رفعت ولاية جورجيا دعوى إلى المحكمة الجزئية الأمريكية ضد مراكز CMS لاستخدام برامج Medicare وMedicaid ووزارة الصحة الأمريكية وعدد من المسؤولين في إدارة بايدن".

ووفقا للدعوى وافقت مراكز CMS عام 2020 على برنامج توسيع نطاق عمل برنامج Medicaid في ولاية جورجيا. لكن بعد عدة أشهر من وصول جو بايدن إلى السطة ألغت المراكز موافقتها.

وعام 2022 طعنت ولاية جورجيا في القرار، ولم يبدأ هذا البرنامج العمل إلا في يوليو 2023.

وتحاول ولاية جورجيا "إعادة الوقت المسروق لتنفيذ" البرنامج.

المصدر: نوفوستي