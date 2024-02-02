تأجيل محاكمة ترامب في قضية اقتحام الكابيتول

قررت المحكمة الفدرالية في مقاطعة كولومبيا بالولايات المتحدة تأجيل النظر في قضية اقتحام الكابيتول التي يتهم فيها الرئيس السابق دونالد ترامب بمحاولة إلغاء نتائج انتخابات عام 2020.

وجاء في بيان للقاضية تانيا تشوتكان، يوم الجمعة، أن الجلسة المخصصة للنظر في جوهر القضية، التي كان من المقرر أن تعقد يوم 4 مارس المقبل، تؤجل.

ولم يذكر في البيان الموعد الجديد للجلسة، كما لم يحدد موعد للإعلان عن التاريخ الجديد للجلسة.

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ولم توضح القاضية سبب قرار تأجيل الجلسة.

وتجري محكمة الاستئناف في الوقت ذاته النظر في مسألة حصانة ترامب من الملاحقة القضائية.

يذكر أن ترامب يتهم بـ"التآمر" من أجل إلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية، حيث اقتحم أنصار ترامب مبنى الكابيتول في يناير عام 2021 تزامنا مع اجتماع الكونغرس لإقرار نتائج الانتخابات.

ورفض ترامب كافة الاتهامات الموجهة إليه في إطار القضية.

المصدر: تاس