أردوغان يؤكد على أهمية تقديم السويد الدعم لتركيا في مكافحتها للإرهاب

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لرئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون، أهمية بدء آلية التعاون الثنائي في مجال الأمن وتقديم ستوكهولم الدعم لأنقرة في مكافحتها للإرهاب.

وأجرى الرئيس التركي محادثات هاتفية مع رئيس الوزراء السويدي تناولت قبول تركيا انضمام السويد لحلف شمال الأطلسي (الناتو).

وأعرب أردوغان عن ثقته في إيفاء السويد بالتزاماتها بما ينسجم مع روح التحالف.

ومنح البرلمان التركي، اليوم الجمعة، موافقته على انضمام السويد إلى حلف "الناتو"، بعدما صادق الرئيس رجب طيب أردوغان، على الطلب السويدي، وبذلك أصبحت هنغاريا العضو الوحيد الذي لم يصدق بعد على انضمام السويد إلى الحلف.

المصدر: RT + الأناضول