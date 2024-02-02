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إضراب جماعي لموظفي النقل العام في ألمانيا

مال وأعمال

إضراب جماعي لموظفي النقل العام في ألمانيا
Globallookpress
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بدأ إضراب جماعي لحوالي 90 ألفا من موظفي النقل العام في ألمانيا اليوم الجمعة حسب وكالة RND.

وأكدت الوكالة أنه "من المتوقع أن يؤدي الإضراب إلى توقف الحافلات ومترو الأنفاق والترام في أكثر من 80 مدينة في ألمانيا، يشارك في الإضراب حوالي 90 ألف موظف من 130 شركة نقل".

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وأعلنت نقابة فيردي أن الإضراب سيستمر طوال اليوم في معظم المدن والبلدات الألمانية، وتطالب النقابة بتخفيض عدد ساعات العمل الأسبوعية إلى 35 ساعة، وزيادة في الإجازة.

يذكر أنه يوم أمس الأربعاء، أضرب موظفو الأمن في معظم المطارات الرئيسية في ألمانيا عن العمل ليوم واحد، لتشديد الضغوط على السلطات لرفع الأجور وتحسين ظروف العمل.

ودعت نقابة فيردي، التي أعلنت الإضراب بعد ظهر الثلاثاء، الموظفين إلى الإضراب في 11 مطارا، هم: فرانكفورت وبرلين وكولونيا ودوسلدورف وهامبورغ وشتوتغارت ولايبزيغ وهانوفر ودريسدن وبريمن وإرفورت.

وتسعى النقابة إلى زيادة قدرها 2.80 يورو في الساعة (3.03 دولارات) لجميع الموظفين وتدعو إلى الحصول على مكافآت مقابل العمل الإضافي بدءا من أول ساعة إضافية.

وتقول رابطة أرباب العمل إنها عرضت زيادة بنسبة 4 بالمائة هذا العام و3 بالمائة العام المقبل، بالإضافة إلى تنازلات بشأن موعد بدء مكافآت العمل الإضافي. ومن المقرر استئناف المحادثات في 6 فبراير المقبل.

 

المصدر: RND

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