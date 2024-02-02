زاخاروفا: واشنطن تتلاعب بمشاعر الفلسطينيين والاسرائيليين والمسلمين واليهود وهذا "نفاق دموي"

وصفت متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا ما تقوم به الولايات المتحدة تجاه أنشطة إسرائيل الاستيطانية، والتلاعب المستمر من أجل "صفقات البيت الأبيض" بـ "نفاق واشنطن الدموي".

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جاء ذلك فيما نشرته زاخاروفا في قناتها الرسمية على تطبيق "تليغرام"، حيث كتبت:

أولا، يعترف الرئيس الأمريكي بأنشطة إسرائيل الاستيطانية، ما يحفز الإسرائيليين على الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، ثم يصدر الرئيس الأمريكي أمرا تنفيذيا يخول الإدارة الأمريكية بفرض عقوبات ضد المستوطنين اليهود.

وهذا التلاعب المستمر هو مظهر من مظاهر التعصب القومي وكراهية الأجانب، عندما تتلاعب الدولة الأمريكية بمشاعر الفلسطينيين والإسرائيليين واليهود والمسلمين لارتباطها بالمكاسب السياسية ومن أجل "صفقات البيت الأبيض" القادمة.

إنه نفاق واشنطن الدموي!

المصدر: تليغرام