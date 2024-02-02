استطلاع: 51% من الأمريكيين يعتبرون أن إدانة ترامب بجريمة خطرة ستكون عادلة
كشفت استطلاع للرأي أن أكثر من نصف الناخبين الأمريكيين يعتبرون أن إدانة الرئيس السابق دونالد ترامب بـ"جريمة خطرة ستكون عادلة".
وفي استطلاع "ياهو نيوز" بالتعاون مع "يوغوف"، قال 51% من الناخبين المسجلين إن الإدانة بارتكاب "جريمة خطيرة" ستكون "نتيجة عادلة تهدف إلى تحميله المسؤولية عن أفعاله"، مقارنة بـ 38% اعتبروا أنها ستكون "نتيجة غير عادلة وتهدف إلى إلحاق الضرر السياسي به".
ورأى 53% ـنه إذا أدين ترامب بمثل هذه الجريمة، "لا ينبغي السماح له" بتولي منصب الرئاسة مرة أخرى، مقارنة بـ37% قالوا إنه لا مانع من توليه المنصب مرة أخرى.
وكشف الاستطلاع عن انقسام حزبي كبير، فقد قال 72% من الجمهوريين والناخبين ذوي الميول الجمهورية، 72% إن أي إدانة ستكون "نتيجة غير عادلة تهدف إلى الإضرار به سياسيا".
المصدر: RT