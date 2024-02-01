سفارة روسيا لدى واشنطن: الاتهامات الأمريكية بـ "الترحيل القسري" لأطفال أوكرانيين تجديف

وصف السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنطونوف الاتهامات الأمريكية بـ "الترحيل القسري للأطفال الأوكرانيين" التي وردت في جلسات استماع لجنة "هلسنكي" بالتجديف على الحقيقة.

وقال السفير: "نحن نرفض بشكل قاطع هذه الاتهامات الافترائية التي لا أساس لها. إن بلادنا تهتم بشدة بمصير كل طفل عانى من جرائم النازيين الأوكرون. وهي تبذل كل جهد لحماية الأطفال من الفظائع التي ترتكبها القوات المسلحة الأوكرانية".

كما أشار أنطونوف إلى أن السلطات الأمريكية لها دوافعها الأنانية، إذ تعتبر أوكرانيا "أحد المصادر الرئيسية لتبني الأطفال دولياً".

وسبق أن صرح المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا بأن أكثر من 5 ملايين شخص وصلوا من أوكرانيا وجمهوريتي دونباس إلى أراضي روسيا منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، من ضمنهم أكثر من 730 ألف طفل من أوكرانيا غالبيتهم برفقة والديهم أو مع أقارب آخرين لهم ممن قدموا طوعا.

وأشار إلى أن 2000 طفل فقط كانوا من تلاميذ دور الأيتام في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك ووصلوا إلى روسيا برفقة المعلمين، وأكد نيبينزيا أنه إذا كانت هناك طلبات من أقارب هؤلاء الأطفال، فسوف يتم نقلهم على الفور إلى أقاربهم.

وفي السياق ذاته، أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماريا زاخاروفا، أن الأطفال الأوكرانيين الموجودين في أوروبا يواجهون مشاكل التهميش بمختلف مظاهره بما في ذلك الاستغلال الجنسي.

وأشارت الدبلوماسية إلى أن قلق الأوروبيين الأطلسيين على هذه الخلفية بشأن مصير الأطفال الذين أجلتهم روسيا من منطقة القتال يبدو منافقا وساخرا.

وفي أكتوبر الماضي، أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن عشرات العائلات الأوكرانية لجأت للبعثة الروسية لدى الأمم المتحدة خلال الأشهر الستة الماضية طالبة المساعدة على استعادة أطفالها الذين أخذهم الغرب.

المصدر: RT