صرح رئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس الدوما الروسي، ليونيد سلوتسكي اليوم الخميس، أن الغرب الجماعي يخشى انتصار روسيا في الصراع الأوكراني وإحلال السلام كما يخشى النار.

وتعليقا على قرار الاتحاد الأوروبي تخصيص مساعدة طويلة الأجل في الميزانية لأوكرانيا، كتب سلوتسكي الذي يتزعم الحزب الليبرالي الديمقراطي الروسي في قناته على "تليغرام": "الغرب الجماعي يخشى من إحلال السلام وانتصار روسيا في الصراع الأوكراني كما يخشى النار، وإن سقوط نظام زيلينسكي الذي تغذيه واشنطن سيكون في نفس الوقت انهيارا لسياسة الاحتواء والإضعاف لبلدنا، ويقاوم الغربيون ذلك بأي ثمن، ويختلقون قصص رعب حول التهديد بشن هجوم على حلف شمال الأطلسي، ولا يريدون التخلي عن مطالباتهم بالهيمنة العالمية."

وبحسب سلوتسكي، فإن بروكسل تلقفت "عصا التتابع" من واشنطن، وبدأت تهديداتها وابتزازها الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، الرافضة لاستمرار "الحرب حتى آخر أوكراني".

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وأشار سلوتسكي إلى أن "كل دفعة جديدة من المساعدات العسكرية لن تؤدي إلا إلى إطالة معاناة نظام كييف العميل".

وأكد سلوتسكي، أن الاتحاد الأوروبي، الذي يتحول إلى بيدق شطرنج في يد الولايات المتحدة في اللعبة العالمية ضد روسيا، يخاطر بشكل كبير بما يسمى "وحدته"، مشيرا إلى أن "المزيد والمزيد من الناخبين في بلدان العالم القديم غير راضين عن الدعم الأعمى الذي تحظى به زمرة النازيين الجدد في كييف، ويتزايد الشعور بالإجهاد من أوكرانيا"، وأن "ديكتاتورية الديمقراطية هذه" سوف تؤدي عاجلا أم آجلا إلى الانفجار.

وكان أعلن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل في وقت سابق من اليوم أن دول الاتحاد الأوروبي أقرت برنامجا طويل الأجل لمساعدة أوكرانيا بقيمة 50 مليار يورو.

وكتب ميشال عبر منصة "X": "اتفق كل القادة الـ27 على مساعدة إضافية بقيمة 50 مليار يورو لدعم أوكرانيا كجزء من ميزانية الاتحاد الأوروبي".

المصدر: تاس+RT