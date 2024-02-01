الخارجية الأمريكية توافق على بيع الهند طائرات مسيرة وأنظمة أخرى بنحو 4 مليارات دولار
Globallookpress
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وافقت وزارة الخارجية الأمريكية على بيع طائرات بدون طيار من طراز MQ-9B Sky Guardian" Aircraft" وأنظمة أخرى للهند مقابل 3.99 مليارات دولار.
ووفقا لوثيقة صادرة عن وكالة التعاون الأمني في البنتاغون، المسؤولة عن توريد المعدات العسكرية والأسلحة إلى الخارج بموجب عقود حكومية دولية، "وافقت (الخارجية الأمريكية) على إمكانية بيع طائرات بدون طيار من طراز MQ-9B ومعدات ذات صلة لحكومة الهند مقابل حوالي 3.99 مليار دولار".
وأشارت الوثيقة إلى أن السلطات الهندية طلبت سابقا الإذن بشراء 31 طائرة بدون طيار من طراز MQ-9B Sky Guardian Aircraft وصواريخ وقطع غيار وأنظمة مختلفة من الولايات المتحدة.
المصدر: تاس