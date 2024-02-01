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الخارجية الأمريكية توافق على بيع الهند طائرات مسيرة وأنظمة أخرى بنحو 4 مليارات دولار

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الخارجية الأمريكية توافق على بيع الهند طائرات مسيرة وأنظمة أخرى بنحو 4 مليارات دولار
Globallookpress
طائرات مسيرة أمريكية - أرشيف
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وافقت وزارة الخارجية الأمريكية على بيع طائرات بدون طيار من طراز MQ-9B Sky Guardian" Aircraft" وأنظمة أخرى للهند مقابل 3.99 مليارات دولار.

ووفقا لوثيقة صادرة عن وكالة التعاون الأمني ​​في البنتاغون، المسؤولة عن توريد المعدات العسكرية والأسلحة إلى الخارج بموجب عقود حكومية دولية، "وافقت (الخارجية الأمريكية) على إمكانية بيع طائرات بدون طيار من طراز MQ-9B ومعدات ذات صلة لحكومة الهند مقابل حوالي 3.99 مليار دولار".

وأشارت الوثيقة إلى أن السلطات الهندية طلبت سابقا الإذن بشراء 31 طائرة بدون طيار من طراز MQ-9B Sky Guardian Aircraft وصواريخ وقطع غيار وأنظمة مختلفة من الولايات المتحدة.

المصدر: تاس

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