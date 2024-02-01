برنامج "InteRussia" لتدريب الصحافيين من الدول العربية في روسيا يبدأ قبول الطلبات

أطلقت قناة RT الناطقة بالعربية بالتعاون مع مؤسسة غورتشاكوف، برنامج "InteRussia" لاختيار مجموعة من الصحافيين التلفزيونيين من دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للمشاركة في تدريب داخلي.

ويوفر برنامج "Interussia" فرصة التعرف للصحافيين الأجانب على أخبار روسيا وسياستها بشكل مباشر، والعمل بشكل شخصي والتعلم من تجارب كبار المتخصصين بالعربية من "روسيا اليوم"، وتبادل الخبرات مع الزملاء من مختلف البلدان، وزيارة المنصات والفعاليات التعليمية والاجتماعية والسياسية المعروفة.

وسيمنح هذا البرنامج للمتقدمين الفرصة للقاء كبار الخبراء والمحللين الروس، وزملاء من وكالات الأنباء الروسية، بالإضافة إلى حضور عدد من التدريبات العملية والدروس الرئيسية والندوات التعليمية التي تشمل مختلف جوانب العمل الصحفي.

بالإضافة إلى ذلك، ستتاح للصحافيين الأجانب فرصة حضور منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي (SPIEF 2024) الذي يعد حدثا فريدا من نوعه في عالم الاقتصاد والأعمال، والذي سيُعقد في الفترة من 5 إلى 8 يونيو.

وستستمر فترة التدريب من 12 مايو إلى 9 يونيو 2024.

سيكون موضوع التدريب: "روسيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: سبل تحقيق التوازن في عالم جديد متعدد الأقطاب".

- آخر يوم لقبول طلبات المشاركة في التدريب هو 24 مارس، الساعة 23:59 بتوقيت موسكو، وسيتم الإعلان عن نتائج المسابقة في الأول من أبريل. سيتم إبلاغ جميع المرشحين بنتائج المسابقة عبر البريد الإلكتروني.

- العمر 25 – 35 سنة

- معرفة مهنية باللغة الإنجليزية (لا تقل عن المستوى B2)، وإتقان للغة العربية كلغة أم.

- سيتم اختيار المتقدمين للتدريب على أساس تنافسي. تشمل معايير الاختيار التنافسية ما يلي:

-الخبرة المهنية

-المستوى المهني للأعمال المنشورة

-نتائج المقابلة (عبر الإنترنت)

للمشاركة:

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المصدر: RT