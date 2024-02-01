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الخارجية الروسية: روسيا لا تخطط لنشر أسلحة نووية خارج حدودها

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الخارجية الروسية: روسيا لا تخطط لنشر أسلحة نووية خارج حدودها
Sputnik
نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف
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أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف أن روسيا لا تخطط لنشر أسلحة نووية خارج أراضيها باستثناء تلك المنشورة في بيلاروس.

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وقال ريابكوف في مؤتمر صحفي في أعقاب أول اجتماع مبعوثي ونواب مبعوثي دول مجموعة "بريكس": "لا تخطط روسيا لذلك"، مؤكدا أن روسيا تتحلى بأقصى درجات المسؤولية إزاء أسلحتها النووية في بيلاروس.

وأعلن الرئيس فلاديمير بوتين في مارس الماضي أن موسكو ومينسك اتفقتا على نشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروس.

وأشار إلى أن روسيا لن تنتهك التزاماتها الدولية وفعلت ما تفعله الولايات المتحدة منذ عقود زالتي نشرت أسلحتها النووية التكتيكية في أوروبا.

وفي ديسمبر 2023 أعلن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو أن الأسلحة النووية الروسية وصلت إلى أراضي بلاده ونشرت في الموقع المخصص لها وهي بحالة جيدة.

المصدر: نوفوستي

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