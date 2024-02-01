ستولتنبرغ: النزاع في أوكرانيا يحقق منفعة اقتصادية وعسكرية للولايات المتحدة

أكد الأمين العام لحلف "الناتو" ينس ستولتنبرغ أن النزاع في أوكرانيا يعود بالفائدة على الولايات المتحدة اقتصاديا، ويعزز صناعة الدفاع الأمريكية.

وقال ستولتنبرغ في مقابلة مع صحيفة "واشنطن إكزامينر" اليوم الخميس: "أوكرانيا صفقة جيدة بالنسبة للولايات المتحدة".

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وأكد أن "معظم الأموال التي تخصصها واشنطن لكييف تستثمر في صناعة الدفاع الأمريكية ما يجعلها أقوى".

وأشار ستولتنبرغ على خلفية الانتقادات الموجهة للحلف من قبل الحزب الجمهوري إلى أن عضوية "الناتو" مفيدة لأمن الولايات المتحدة.

يذكر أن ستولتنبرغ أعرب في مقابلة سابقة مع صحيفة "بوليتيكو" عن شكوكه في احتمال انسحاب الولايات المتحدة من "الناتو" إذا فاز الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر المقبل.

وكان ترامب قد صرح بأنه لا يثق بمساعدة الحلف في حال تعرض بلاده لهجوم.

المصدر: تاس