بعد فيديو قطع رأس والده.. تفاصيل مثيرة عن كاتب "المسيح الثاني- ملك الأرض" (صور)

إثر اعتقال الشرطة الأمريكية لجاستن موهن، قاطع رأس والده في ولا بنسلفانيا، كشفت سجلات المحكمة مفاجآت صادمة عن الشاب الثلاثيني.

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ففي أواخر عام 2023، قام موهن، وهو خريج عام 2014 من جامعة بنسلفانيا لإدارة الأعمال، برفع دعوى قضائية ضد الحكومة تتعلق بديون قرض يخص الطلاب كان عليه سداده.

وتركزت ادعاءاته خلال سنوات حول عدم قدرته، كرجل أبيض فائق التعليم، على العثور على وظيفة براتب جيد، إذ كان يطالب بمعاش قدره 10 ملايين دولار.

وأشارت إحدى وثائق المحكمة إلى أنه واجه صعوبة في العثور على وظيفة بعد التخرج في الجامعة. وانتقل إلى كولورادو للعمل في اتحاد ائتماني ثم ذهب إلى شركة تأمين للحصول على وظيفة ذات أجر أعلى.

وفي إحدى ملفات المحكمة الفيدرالية، ورد أن موهن كان لديه مشكلات مع شركائه في السكن إذ أدت تلك المشكلات إلى تدخل قسم شرطة كولورادو سبرينغز.

هناك أيضا قضية تعود لعام 2019، رفعها موهن ضد "Progressive Insurance" بعد فشله في المضي قدما في الشركة، حيث فصل من وظيفة خدمة العملاء في كولورادو لأنه ركل باب إحدى المكاتب.

وفي هذه القضية، ادعى أن عدم تقدمه في شركة التأمين وإنهاء خدماته كان بسبب كونه رجلا بمعنى الكلمة.

ووفقا لقائمة أمازون، ألف موهن العديد من الكتب منذ عام 2016، بما في ذلك كتب عن ثورة جديدة، وأشار في وصف كتاب صدر عام 2017 إلى أنه كتب رسالة إلى الرئيس آنذاك دونالد ترامب.

وكان من بين الكتب كتاب بعنوان "قصائد كتبتها أثناء الرجم" وآخر بعنوان "المسيح الثاني: ملك الأرض"، والذي كتبه استنادا إلى حياة المؤلف والموسيقي جاستن موهن.

وعلى حساب "Spotify" كان لديه العديد من الأغاني التي أنتجها وأداها، بما في ذلك "لقد جاءوا من أجل جاستن موهن" و"I Miss Lauren" و"Judge Kathy Toilet".

واشتكى في إحدى الأغاني من الديون المستحقة عليه وذكر أن السلطات تريد موته.

كما لديه في مجموعة أغان عام 2019 أغنية بعنوان "Justin’s Stalkers"، وأخرى بعنوان "Mommunist the الشيوعي"، حيث اشتكى من العيش في منزل والديه ونصيحة والدته بسداد ديونه، وغنى أيضا أن والده كان يشعر بالغيرة منه ولم يسمح له بالنجاح.

ووفقا للسجلات العامة، انتقل موهن إلى كولورادو في عام 2015 وعاد إلى بلدة ميدلتاون في السنوات الأخيرة للعيش مع والديه.

وذهب إلى مدرسة ساندبرج المتوسطة ومدرسة نيشاميني الثانوية، وتخرج في عام 2010، وفقا لزملائه السابقين.

يذكر أن الشرطة عثرت على جثة والده مقطوعة الرأس في منزل ببلدة ميدلتاون، بعد تلقيها بلاغا عن الحادث، مساء الثلاثاء.

وقام موهن بقطع رأس والده الموظف الفيدرالي، ونشر مقطع فيديو على الإنترنت يدعو فيه للثورة على الرئيس الأمريكي جو بايدن، وذلك أثناء حمله الرأس المقطوع.

المصدر: ""Levittown Now"