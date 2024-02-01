"بلومبرغ": عدد المصابين بمرض الزهري يتجاوز 200 ألف شخص في الولايات المتحدة عام 2022

أفادت وكالة "بلومبرغ" بأن عدد حالات الإصابة بمرض الزهري في الولايات المتحدة تجاوز 200 ألف شخص عام 2022، لأول مرة منذ 70 عاما.

وأبلغت وكالة "بلومبرغ"، نقلا عن البيانات الواردة من المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها عن أكثر من 200 ألف حالة للإصابة بمرض الزهري في الولايات المتحدة عام 2022. وتم تسجيل هذا الرقم القياسي لأول مرة منذ 70 عاما.

وحسب الوكالة فإن الخبراء سجلوا 207000 حالة للإصابة بمرض الزهري عام 2022. وكان أكثر من ذلك آخر مرة عام 1950، حيث سجل الخبراء 217000 حالة الإصابة بالزهري.

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ووفقا للبيانات الواردة، فإن ذروة انتشار هذا المرض في الولايات المتحدة تعود إلى عام 1943 عندما تم تسجيل 575000 حالة للإصابة بالزهري.

وتم تسجيل الحد الأدنى لعدد المصابين بالزهري في عام 2000. وفي وقت لاحق، ارتفع معدل الإصابة، وفي عام 2022، تم تسجيل عدد أكبر من المرضى بنسبة 17٪، مقارنة بالعام السابق. ويعتقد الخبراء أن السبب هو انخفاض تمويل مؤسسات الرعاية الصحية من قبل السلطات الأمريكية.

يذكر أن طبيبة الأمراض الجلدية والتناسلية الروسية ناتاليا جوفتان كانت قد أفادت في وقت سابق بأنه غالبا ما يرافق مرض الزهري ظهور الطفح الجلدي على الأغشية المخاطية. ووفقا لها، فإن مثل هذا الطفح لا يصاحبه حكة أو حرقان، كما هو الحال مع أمراض أخرى.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا