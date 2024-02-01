 
مباشر

الدفاعات الروسية تسقط 5 مسيرات أوكرانية استهدفت مقاطعتي بيلغورد وكورسك

أخبار العالم

الدفاعات الروسية تسقط 5 مسيرات أوكرانية استهدفت مقاطعتي بيلغورد وكورسك
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ww4k

أسقطت الدفاعات الروسية ليلة الخميس 4 مسيرات أوكرانية فوق مقاطعة بيلغورود، وواحدة فوق مقاطعة كورسك جنوب غربي روسيا.

وجاء في بيان وزارة الدفاع: "تم ليلا إحباط محاولة من نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي جديد باستخدام طائرات بدون طيار على الأراضي الروسية".

إقرأ المزيد
الدفاع الجوي الروسي يسقط مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بيلغورود
الدفاع الجوي الروسي يسقط مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بيلغورود

وأضاف البيان: "أسقط الدفاع الجوي الروسي 4 طائرات مسيرة فوق مقاطعة بيلغورود، وواحدة فوق كورسك".

وتستهدف القوات الأوكرانية بشكل شبه يومي المناطق الحدودية الروسية بالطائرات المسيرة والصواريخ.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا