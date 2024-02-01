الدفاعات الروسية تسقط 5 مسيرات أوكرانية استهدفت مقاطعتي بيلغورد وكورسك

أسقطت الدفاعات الروسية ليلة الخميس 4 مسيرات أوكرانية فوق مقاطعة بيلغورود، وواحدة فوق مقاطعة كورسك جنوب غربي روسيا.

وجاء في بيان وزارة الدفاع: "تم ليلا إحباط محاولة من نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي جديد باستخدام طائرات بدون طيار على الأراضي الروسية".

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وأضاف البيان: "أسقط الدفاع الجوي الروسي 4 طائرات مسيرة فوق مقاطعة بيلغورود، وواحدة فوق كورسك".

وتستهدف القوات الأوكرانية بشكل شبه يومي المناطق الحدودية الروسية بالطائرات المسيرة والصواريخ.

المصدر: RT