الدفاعات الروسية تسقط 5 مسيرات أوكرانية استهدفت مقاطعتي بيلغورد وكورسك
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أسقطت الدفاعات الروسية ليلة الخميس 4 مسيرات أوكرانية فوق مقاطعة بيلغورود، وواحدة فوق مقاطعة كورسك جنوب غربي روسيا.
وجاء في بيان وزارة الدفاع: "تم ليلا إحباط محاولة من نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي جديد باستخدام طائرات بدون طيار على الأراضي الروسية".
وأضاف البيان: "أسقط الدفاع الجوي الروسي 4 طائرات مسيرة فوق مقاطعة بيلغورود، وواحدة فوق كورسك".
وتستهدف القوات الأوكرانية بشكل شبه يومي المناطق الحدودية الروسية بالطائرات المسيرة والصواريخ.
المصدر: RT