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بعد عدد قياسي من الحوادث.. السلطات الأمريكية تحذر من خطورة توجيه أشعة الليزر نحو الطائرات

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بعد عدد قياسي من الحوادث.. السلطات الأمريكية تحذر من خطورة توجيه أشعة الليزر نحو الطائرات
AFP
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ذكرت إدارة الطيران الفدرالية الأمريكية أنه تم توجيه أشعة الليزر نحو الطائرات أكثر من 13 ألف مرة في عام 2023، محذرة من خطورة ذلك على سلامة الطيارين.

وحثت السلطات الأمريكية جميع المواطنين، على التوقف عن توجيه أشعة الليزر نحو الطائرات، بعد عدد قياسي من الحوادث من هذا النوع أبلغ عنها الطيارون في عام 2023.

وأوضحت إدارة الطيران الفدرالية الأمريكية أنها "سجلت 13000 حادث من هذا النوع في عام 2023، بزيادة قدرها 41% مقارنة بالعام السابق، وهو رقم قياسي حتى الآن".

وقال مدير إدارة الطيران الفدرالية مايكل ويتاكر: "يمكن لليزر أن يفقد الطيار بصره مؤقتا أو يسبب إصابة خطيرة في العين، وتأخذ إدارة الطيران الفدرالية هذا التهديد على محمل الجد".

وأضاف: "يواجه الجناة غرامات من إدارة الطيران الفدرالية تصل إلى أكثر من 30 ألف دولار في حوادث متعددة، بالإضافة إلى عقوبات جنائية محتملة".

وأشارت وسائل إعلام أمريكية إلى أن معظم الحوادث تحدث ليلا، أثناء الإقلاع والهبوط، فيما يتم تشجيع الطيارين على الإبلاغ عن هذا النوع من الحوادث.

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وكشفت أن "الولايات المتحدة سجلت 313 إصابة في العين لدى الطيارين منذ أن بدأت إدارة الطيران الفدرالية في الاحتفاظ بإحصائيات حول هذا الموضوع في عام 2010".

يذكر أن أشعة الليزر يمكن أن تؤدي إلى العمى المؤقت وإلى أضرار بالغة بالعين حيث قد ينتج عنها احتراق الشبكية وإصابتها بأضرار بليغة.

المصدر: RT + وسائل إعلام أمريكية

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