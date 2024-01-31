 
مباشر

بلدية لندن: ارتفاع تكاليف المعيشة ترفع أعداد المقيمين في العراء إلى 4389 شخصا (فيديو+صور)

أخبار العالم

بلدية لندن: ارتفاع تكاليف المعيشة ترفع أعداد المقيمين في العراء إلى 4389 شخصا (فيديو+صور)
Gettyimages.ru
من مظاهر التشرد في العاصمة البريطانية لندن
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ww0y

اعتبر رئيس بلدية العاصمة البريطانية لندن، صادق خان أن النهج العدائي الذي تواصل الحكومة اتباعه تجاه اللاجئين يعني أن مئات الأشخاص يصبحون بلا مأوى أو ينامون في شوارعنا.

هذا وقد ازداد عدد الأشخاص الذي ينامون في شوارع لندن بمقدار الربع تقريبا هذا الشتاء، وفق ما أظهرت بيانات حديثة نشرت اليوم الأربعاء، فيما تشهد بريطانيا أزمة ارتفاع تكاليف المعيشة.

وأحصت الجمعيات الخيرية المعنية بالتشرد 4389 شخصا ينامون في العراء خلال الأشهر الـ3 الأخيرة من العام 2023، مقارنة بـ3570 شخصا خلال الفترة نفسها من العام السابق، بزيادة بلغت 23%.

كما لجأ أكثر من 1200 شخص إلى أماكن الإقامة الطارئة خلال موجة البرد التي استمرت أسبوعين في يناير الجاري عندما فعّل رئيس بلدية المدينة صادق خان بروتوكول طوارئ الطقس القاسي، وهي زيادة 30% عما كان عليه خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

يشار إلى أن من بين هؤلاء هناك 242 شخصا منحوا وضع لاجئين حديثا وغادروا لتوهم أماكن الإقامة التي توفرها الحكومة.

وقال خان في بيان "النهج العدائي الذي تواصل الحكومة اتباعه تجاه اللاجئين يعني أن مئات الأشخاص يصبحون بلا مأوى أو ينامون في شوارعنا".

وأضاف "بصفتي رئيس بلدية، أنا مصمم على بذل كل ما في وسعي للعمل مع الإدارات المحلية والقطاع التطوعي لمواجهة النوم في الشوارع وأدعو الوزراء إلى دعم جهودنا لإنهاء هذا الوضع المخزي".

المصدر: أ ف ب

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا