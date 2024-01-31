بلدية لندن: ارتفاع تكاليف المعيشة ترفع أعداد المقيمين في العراء إلى 4389 شخصا (فيديو+صور)

اعتبر رئيس بلدية العاصمة البريطانية لندن، صادق خان أن النهج العدائي الذي تواصل الحكومة اتباعه تجاه اللاجئين يعني أن مئات الأشخاص يصبحون بلا مأوى أو ينامون في شوارعنا.

هذا وقد ازداد عدد الأشخاص الذي ينامون في شوارع لندن بمقدار الربع تقريبا هذا الشتاء، وفق ما أظهرت بيانات حديثة نشرت اليوم الأربعاء، فيما تشهد بريطانيا أزمة ارتفاع تكاليف المعيشة.

While thousands of illegal migrants are being housed in 4 star hotels and being given monetary handouts, this young homeless woman is left to live a life of despair on the streets.



pic.twitter.com/rwFDc1FNQz — Oli London (@OliLondonTV) January 29, 2024

وأحصت الجمعيات الخيرية المعنية بالتشرد 4389 شخصا ينامون في العراء خلال الأشهر الـ3 الأخيرة من العام 2023، مقارنة بـ3570 شخصا خلال الفترة نفسها من العام السابق، بزيادة بلغت 23%.

Rough sleeping in London hits record high amid surge in refugees being made homelesshttps://t.co/XDlTbv2DNE — Big Issue (@BigIssue) January 31, 2024

كما لجأ أكثر من 1200 شخص إلى أماكن الإقامة الطارئة خلال موجة البرد التي استمرت أسبوعين في يناير الجاري عندما فعّل رئيس بلدية المدينة صادق خان بروتوكول طوارئ الطقس القاسي، وهي زيادة 30% عما كان عليه خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

Sadiq Khan has expanded rough sleeping services in London, as new figures show another rise in the number of homeless people on the capital’s streets https://t.co/Rv0jam4si9 — Standard News (@standardnews) January 31, 2024

يشار إلى أن من بين هؤلاء هناك 242 شخصا منحوا وضع لاجئين حديثا وغادروا لتوهم أماكن الإقامة التي توفرها الحكومة.

Here is a sight from central London today. This is St. James's Square. I don't go to London very often but today...especially today I've noticed all the homeless people in London. It's beyond belief that while we have all these homeless people, we're sending £2,5B to Ukraine pic.twitter.com/F5DZUoFFOF — ⚡️ Oz ⚡️ (@imabearhunter) January 29, 2024

وقال خان في بيان "النهج العدائي الذي تواصل الحكومة اتباعه تجاه اللاجئين يعني أن مئات الأشخاص يصبحون بلا مأوى أو ينامون في شوارعنا".

وأضاف "بصفتي رئيس بلدية، أنا مصمم على بذل كل ما في وسعي للعمل مع الإدارات المحلية والقطاع التطوعي لمواجهة النوم في الشوارع وأدعو الوزراء إلى دعم جهودنا لإنهاء هذا الوضع المخزي".

المصدر: أ ف ب