اليابان: انفجار في محطة للطاقة الحرارية وسط البلاد

قالت الشرطة اليابانية ومصادر أخرى إن انفجارا وقع اليوم الأربعاء في محطة الطاقة الحرارية في محافظة آيتشي وسط البلاد، دون أن ترد أي تقارير عن وقوع إصابات.

Reporting #Japan:



More footages of an explosion occurred on the territory of a thermal power plant in Japan https://t.co/Bwfh8FdQM0pic.twitter.com/8t4KrcE9K4 — godfather (@Truthgodfather) January 31, 2024

#BREAKING#Japan The explosion occurred on the territory of a thermal power plant in Japan in Aichi prefecture.



For now, there is no information about the victims. pic.twitter.com/yQ8NzEnhtC — The National Independent (@NationalIndNews) January 31, 2024

وقد تلقى رجال الإطفاء مكالمة طوارئ في حوالي الساعة الثالثة بعد الظهر، حيث تم الإبلاغ عن انفجار وتصاعد دخان أسود في المحطة الواقعة في تاكيتويو التي تديرها شركة "جيرا"، وهي مشروع مشترك بين شركة طوكيو القابضة للطاقة الكهربائية وشركة "تشوبو" للطاقة الكهربائية.

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ويبدو أن الانفجار وقع داخل منشأة غلايات في الطابق الثالث عشر من المبنى، وفقا لإدارة الإطفاء المحلية. كما اشتعلت النيران في نظام ناقل يستخدم لنقل الوقود.

وقالت شركة "جيرا" إن محطة الطاقة تستخدم الفحم والوقود الحيوي الخشبي ويبلغ الحد الأقصى لإنتاجها 1.07 ميلون كيلووات. وقد توقف مولد الكهرباء حوالي الساعة 3:30 بعد الظهر بسبب الانفجار.

وقالت وكالة الموارد الطبيعية والطاقة اليابانية إن الحادث لم يؤثر على إمدادات الكهرباء في منطقة خدمة المحطة.

وقال شاهد عيان كان يعمل في موقع بناء قريب: "لقد اهتزت الأرض كما لو كان البرق ضرب مكانا قريبا، وارتفع عمود من النار من أحد المباني، وتصاعد الدخان الأسود بسرعة".

المصدر: Kyodo News