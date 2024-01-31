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اليابان: انفجار في محطة للطاقة الحرارية وسط البلاد

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اليابان: انفجار في محطة للطاقة الحرارية وسط البلاد
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انفجار محطة الطاقة في تاكيتويو باليابان 31 يناير 2024
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قالت الشرطة اليابانية ومصادر أخرى إن انفجارا وقع اليوم الأربعاء في محطة الطاقة الحرارية في محافظة آيتشي وسط البلاد، دون أن ترد أي تقارير عن وقوع إصابات.

وقد تلقى رجال الإطفاء مكالمة طوارئ في حوالي الساعة الثالثة بعد الظهر، حيث تم الإبلاغ عن انفجار وتصاعد دخان أسود في المحطة الواقعة في تاكيتويو التي تديرها شركة "جيرا"، وهي مشروع مشترك بين شركة طوكيو القابضة للطاقة الكهربائية وشركة "تشوبو" للطاقة الكهربائية.

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ويبدو أن الانفجار وقع داخل منشأة غلايات في الطابق الثالث عشر من المبنى، وفقا لإدارة الإطفاء المحلية. كما اشتعلت النيران في نظام ناقل يستخدم لنقل الوقود.

وقالت شركة "جيرا" إن محطة الطاقة تستخدم الفحم والوقود الحيوي الخشبي ويبلغ الحد الأقصى لإنتاجها 1.07 ميلون كيلووات. وقد توقف مولد الكهرباء حوالي الساعة 3:30 بعد الظهر بسبب الانفجار.

وقالت وكالة الموارد الطبيعية والطاقة اليابانية إن الحادث لم يؤثر على إمدادات الكهرباء في منطقة خدمة المحطة.

وقال شاهد عيان كان يعمل في موقع بناء قريب: "لقد اهتزت الأرض كما لو كان البرق ضرب مكانا قريبا، وارتفع عمود من النار من أحد المباني، وتصاعد الدخان الأسود بسرعة".

المصدر: Kyodo News

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