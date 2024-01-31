الكرملين يعلق على معلومات بشأن استقالة زالوجني

قال المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن الكرملين يتابع المعلومات حول استقالة القائد الأعلى للقوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوجني.

جاء ذلك في إفادة بيسكوف اليوم الأربعاء، حيث تابع أن "هناك شيئا واضحا هو أن نظام كييف لديه عدد من المشاكل، وكل شيء ليس على ما يرام هناك". وشدد بيسكوف على أن الهجوم الأوكراني المضاد الفاشل والإخفاقات الحالية على الجبهة يقودان أوكرانيا إلى مواجهة متزايدة في الداخل، والتي سوف تتزايد مع مزيد من النجاحات في العملية العسكرية الروسية الخاصة.

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وكانت صحيفة "التايمز" البريطانية قد نقلت عن مصادر أن قائد القوات البرية العقيد الجنرال ألكسندر سيرسكي، عقب رئيس إدارة الاستخبارات الرئيسية بوزارة الدفاع الأوكرانية كيريل بودانوف، رفض اقتراح فلاديمير زيلينسكي ليحل محل فاليري زالوجني قائدا أعلى للقوات المسلحة الأوكرانية.

وتابع بيسكوف للصحفيين: "بالطبع نتابع في الكرملين التقارير حول استقالة زالوجني"، مشيرا إلى أن هناك تناقضات متزايدة بين ممثلي نظام كييف سواء على مستوى النخب العسكرية أو المدنية.

وكانت صحيفة "فاينانشال تايمز" قد ذكرت في وقت سابق، نقلا عن مصادر مطلعة، أن زيلينسكي التقى زالوجني في 29 يناير، ولم يعرض عليه سوى منصب مستشار للسلطات الأوكرانية بعد استقالته.

بدورها زعمت مجلة "إيكونوميست" أن زالوجنني عرض عليه منصب سكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع في أوكرانيا، لكن الجنرال رفض. وكتبت المجلة أيضا أن الرئيس الحالي لإدارة الاستخبارات الرئيسية كيريل بودانوف عُرض عليه منصب القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية، لكن بودانوف "رفض في اللحظة الأخيرة"، فيما تزعم المجلة، نقلا عن زميل مقرب لبودانوف، أنه لم يرغب في تولي هذا المنصب، لكن "اتخاذ هذه القرارات لا يعتمد عليه".

وقد أسقطت القوات المسلحة الأوكرانية، 24 يناير، طائرة نقل عسكرية من طراز "إيل-76" فوق منطقة بيلغورود، وكان على متنها 65 أسيرا أوكرانيا لتبادلهم. وأسفر الحادث عن مقتلهم جميعا، إضافة إلى 6 من أفراد طاقم الطائرة، و3 مرافقين من القوات المسلحة الروسية.

ووفقا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين فإن الاستخبارات الأوكرانية كانت على علم بوجود أسرى حرب من القوات المسلحة الأوكرانية على متن الطائرة "إيل-76"، ومع ذلك فقد ضربتها، إما عن طريق الإهمال أو عن قصد، وهو ما يعد "جريمة على أي حال"، على حد تعبير الرئيس. واستنادا إلى الأدلة، كان هناك نظام دفاع جوي صناعة فرنسية أو أمريكية يعمل.

المصدر: نوفوستي