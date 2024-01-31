شويغو يهنئ نظيره الصيني على منصبه ويعرب عن ثقته في توسيع التعاون بين البلدين

هنأ وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو نظيره الصيني دونغ جيون على تعيينه في منصبه، معربا عن ثقته بأن تجربة تفاعل جيون مع القوات المسلحة الروسية ستسهم في توسيع التعاون العسكري الثنائي.

وقال شويغو خلال المناقشات الثنائية التي جرت عبر تقنية الفيديو بمبادرة من الجانب الصيني: "أنا مقتنع بأن تجربتكم في التفاعل مع القوات المسلحة الروسية ستسهم في توسيع التعاون العسكري بين بلدينا".

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وتمنى له "النجاح في منصبه المسؤول في الدفاع عن الوطن الأم، وتعزيز قدرته الدفاعية، ومواصلة تحديث الجيش الصيني".

ولفت شويغو الانتباه إلى حقيقة أنه في فترة من الأوقات حصل دونغ جيون في موسكو على تدريبات في إطار دورات في الأكاديمية العسكرية لهيئة الأركان العامة.

يشار إلى أنه في عامي 2015 و2016 كان الوزير جيون قائدا للجانب الصيني خلال التدريبات البحرية الروسية الصينية.

العلاقات الروسية الصينية

وأكد شويغو أن العلاقات بين روسيا الاتحادية والصين تشهد أفضل فترة في تاريخهما بأكمله. موضحا أن تنسيق الجهود بين البلدين "له تأثير استقرار على الوضع الدولي ويساعد على تقليل احتمالات نشوب الصراعات".

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وأضاف: "نهدف إلى التنفيذ غير المشروط لجميع الاتفاقيات التي تم التوصل إليها، والتي تشكل أهدافا طويلة المدى في مجال التنمية والأمن الوطنيين".

وأكد وزير الدفاع الروسي أن الاتصالات بين زعيمي البلدين، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الصيني شي جين بينغ، تلعب دورا رئيسيا في تعزيز العلاقات الاستراتيجية.

المصدر: نوفوستي