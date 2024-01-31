بوريل يكشف موعد وصول البعثة الأوروبية إلى البحر الأحمر وطبيعة التحرك إزاء الحوثيين

كشف المفوض الأعلى للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أن مهمة الاتحاد في البحر الأحمر قد تبدأ في 17 فبراير المقبل، مؤكدا أنها لن تشارك في الأعمال العسكرية ضد الحوثيين.

وأكد بوريل قبل بدء اجتماع غير رسمي لوزراء دفاع دول الاتحاد في بروكسل أنهم "بحاجة إلى التحرك بسرعة. أنا متأكد من أنه يمكننا إطلاق المهمة بحلول 17 فبراير".

إقرأ المزيد

وأضاف بوريل أنه سيتعين على دول الاتحاد الأوروبي أن تقرر من سيتولى قيادة البعثة الأوروبية.

وأوضح أن البعثة لن تشارك في العمليات ضد الحوثيين، بل ستركز فقط على ضمان سلامة الملاحة في البحر الأحمر.

وفي 12 يناير الجاري، أفاد موقع EUobserver بأن الاتحاد الأوروبي سيرسل 3 سفن حربية على الأقل إلى البحر الأحمر بحلول شهر مارس (المقبل) للمساعدة في وقف هجمات الحوثيين على السفن التجارية.

وفي منتصف الشهر نفسه، قال دبلوماسيون أوروبيون يوم الثلاثاء إن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قدموا دعما مبدئيا لفكرة تشكيل مهمة بحرية لحماية السفن من هجمات حركة الحوثيين في البحر الأحمر.

وأضاف الدبلوماسيون أن الهدف هو تشكيل المهمة في موعد أقصاه 19 فبراير على أن تبدأ العمل سريعا.

المصدر: وكالات